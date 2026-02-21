Движение по Крымскому мосту перекрыто

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в субботу днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту также временно перекрывали накануне вечером. Мост был недоступен для движения около получаса. Причины ограничения не разглашались.