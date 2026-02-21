Движение по Крымскому мосту возобновлено
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в субботу днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост был перекрыт для движения более 50 минут.
Причины ограничения не разглашались.
Движение по Крымскому мосту также временно перекрывали накануне вечером. Мост был недоступен для движения около получаса.