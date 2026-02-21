Военные поразили 31 дрон ВСУ в первой половине дня субботы над территорией РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 9:00 до 14:00 по Москве субботы перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 11 БПЛА нейтрализованы над территорией Татарстана, 11 - над Белгородской областью, четыре - над Курской областью, два - над Ульяновской областью, два БПЛА - над Пензенской областью, один БПЛА - над Самарской областью.

Ранее российские военные сообщили, что с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.