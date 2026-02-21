Поиск

Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропорта Ижевска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска, где во второй половине дня вновь были введены ограничения, возобновил работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту Ижевска вводились ночью, утром и днем в субботу.

В ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие. По данным министра здравоохранения региона Сергея Багина, пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы.

Ижевск Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала

Финский залив полностью покрылся льдом

 Финский залив полностью покрылся льдом

Вылет 17 рейсов задержан в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в центральной части РФ

Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

 Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

 Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Обломки БПЛА повредили частные дома в Северском районе Кубани

Женщина с ребенком спасены из наполовину ушедшей под лед машины в акватории Байкала

Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

 Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8468 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });