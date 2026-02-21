Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропорта Ижевска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска, где во второй половине дня вновь были введены ограничения, возобновил работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения в аэропорту Ижевска вводились ночью, утром и днем в субботу.

В ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие. По данным министра здравоохранения региона Сергея Багина, пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы.