Один человек погиб и еще один ранен из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Дроны ВСУ ударили по Белгородской области, погиб мужчина, ранена женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Волоконовском округе вблизи хутора Первомайский дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В районе хутора Церковный в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия пострадала женщина. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила ее в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор. Кроме того, поврежден фасад одного из сооружений.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. В частности, по данным ведомства, 29 БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью.

Белгородская область Вячеслав Гладков
