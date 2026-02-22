Поиск

Авиакомпании РФ завершили вывоз туристов с Кубы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы, последний рейс прилетел в воскресенье в Москву, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17:27 по московскому времени в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", - говорится в сообщении.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания Nordwind.

Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву, по данным Минтранса, перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

Как отмечает ведомство, "возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина".

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике, ведомство также призвало российских туристов временно воздержаться от поездок в эту страну.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.

Минтранс РФ Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения

Аэропорт Ярославля возобновил работу

 Аэропорт Ярославля возобновил работу

Что произошло за день: суббота, 21 февраля

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL

Тела восьми погибших в крушении автомобиля подняли со дна Байкала
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });