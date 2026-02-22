Авиакомпании РФ завершили вывоз туристов с Кубы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы, последний рейс прилетел в воскресенье в Москву, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Сегодня в 17:27 по московскому времени в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", - говорится в сообщении.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания Nordwind.

Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву, по данным Минтранса, перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

Как отмечает ведомство, "возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина".

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике, ведомство также призвало российских туристов временно воздержаться от поездок в эту страну.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.