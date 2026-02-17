Поиск

Трамп призвал Гавану заключить соглашение с США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В условиях американской нефтяной блокады Кубы госсекретарь США Марко Рубио занимается контактами с Гаваной, сообщил журналистам на борту самолета президент Дональд Трамп.

"Мы разговариваем сейчас с Кубой, и Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно надо заключить сделку, потому что это (...) действительно гуманитарная угроза", - сказал он и добавил, что на Кубе сейчас "даже нет авиационного топлива".

Трамп сказал, что не видит необходимости проведения на Кубе операции, подобной венесуэльской.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.

Куба Марко Рубио США Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 17 февраля

Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

 Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

Трамп заявил, что Киеву стоит поскорее сесть за стол переговоров

Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к редкоземам, нефти и газу Ирана

Третий раунд переговоров России, США и Украины начнется в Женеве во вторник

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

 США перебросили на Ближний Восток дополнительно 18 истребителей F-35A

MOL просит освободить стратегические запасы нефти после остановки поставок по "Дружбе"

Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%

 Число банкротств компаний в ЕС в IV квартале 2025 года выросло на 2,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 73 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });