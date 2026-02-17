Трамп призвал Гавану заключить соглашение с США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В условиях американской нефтяной блокады Кубы госсекретарь США Марко Рубио занимается контактами с Гаваной, сообщил журналистам на борту самолета президент Дональд Трамп.

"Мы разговариваем сейчас с Кубой, и Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно надо заключить сделку, потому что это (...) действительно гуманитарная угроза", - сказал он и добавил, что на Кубе сейчас "даже нет авиационного топлива".

Трамп сказал, что не видит необходимости проведения на Кубе операции, подобной венесуэльской.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.