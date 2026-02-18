Путин заявил, что Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного", - сказал Путин в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.

"Позиция нашего министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россию и Кубу связывают особые отношения, сложившиеся исторически.

"Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", - сказал президент РФ.

"Что касается двусторонних отношений, они развиваются, в целом, по положительному треку", - сказал Путин. "Уверен, сегодня будет возможность по всем этим вопросам подробно поговорить", - отметил он.

Путин передал наилучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу Раулю Кастро.

Ранее на встрече глав МИД РФ и Кубы Сергея Лаврова и Бруно Родригеса Паррильо была отмечена неприемлемость введения против Гаваны ограничительных мер в сфере энергетики, заявили на Смоленской площади.

"Российская сторона выступила с решительным осуждением нелегитимных запретительных шагов Вашингтона в отношении Гаваны, экономического и силового давления на кубинское государство, на граждан этой страны. Отмечена неприемлемость введения против Кубы ограничительных мер в сфере энергетики", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства по итогам российско-кубинских переговоров.