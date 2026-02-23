У православных начинается Великий пост

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 12 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви.

В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.