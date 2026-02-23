Российские военные заявили об уничтожении 84 пунктов управления БПЛА ВСУ

Также поражены несколько станций спутниковой связи Starlink

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Север", "Южная" и "Восток" в течение минувших суток поразили 84 пункта управления беспилотниками украинской армии, сообщили в понедельник официальные представители российских войск, которые действуют в зоне СВО.

"Выявлены и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север" Василия Межевых, общевойсковыми подразделениями и расчётами из состава войск беспилотных систем за сутки поражены 36 пунктов управления беспилотной авиацией и пять станций спутниковой связи Starlink противника.

На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 14 антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены пять пунктов управления беспилотниками украинской армии, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил, что подразделениями войск беспилотных за сутки уничтожены две станции спутниковой станции связи Starlink и четыре пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.