Нижегородский аэропорт за сутки принял около 30 рейсов, летевших в Москву

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Около трех десятков рейсов, летевших в Москву, принял аэропорт Нижнего Новгорода за сутки, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла в понедельник.

"В минувшие сутки международный аэропорт "Нижний Новгород" в связи с вводившимися в аэропортах Москвы ограничениями на полеты в вечернее и ночное время принял в качестве запасного 29 рейсов, из них 11 - международных (в том числе четыре, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах)", - говорится в сообщении.

По решению экипажей пассажиры находились в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения. После получения информации о длительности ограничений часть авиакомпаний приняли решение о высадке пассажиров из самолетов в связи с окончанием рабочего времени экипажей.

По решению авиакомпаний 855 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на 15 автобусах, более 100 человек уехали в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале.

"После снятия ограничений в аэропортах Москвы все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения", - сообщает пресс-служба.

