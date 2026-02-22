Нижегородский аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями, принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов): в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приостановке работы саратовского и ярославского аэропортов.