Аэропорт Сочи приостановил работу второй раз за сутки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале в понедельник.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник работу аэропорта Сочи уже приостанавливали для обеспечения безопасности, ограничения были сняты.

В настоящее время сохраняются ограничения также в аэропортах Краснодара и Геленджика.