Движение по Крымскому мосту перекрыто в четвертый раз за понедельник

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в понедельник днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Региональные власти призывают относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывают уже в четвертый раз за понедельник. Предыдущие ограничения вводили после полуночи, после 1:00 по Москве и ближе к 7:00 по московскому времени.