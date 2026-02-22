ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Украинские FPV-дроны нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Понуровка Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Целенаправленный удар киевский режим нанес по фельдшерско - акушерскому пункту. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате атаки повреждена кровля здания, добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО с 8:00 до 14:00 по московскому времени воскресенья перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа на регионами России. В частности, по данным ведомства, 52 дрона были поражены над Брянской областью.