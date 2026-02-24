Поиск

США и Китай намерены провести переговоры по контролю над ядерным оружием на этой неделе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Делегация США планирует провести переговоры по вопросу контроля над ядерным оружием с китайскими коллегами на этой неделе в Женеве, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, делегация США на конференции ООН по разоружению встретилась с российскими официальными лицами в понедельник и встретится с китайской делегацией во вторник.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, выступая на конференции по разоружению, заявил, что к 2030 году КНР может располагать запасами расщепляющих материалов для более чем 1 тыс. ядерных боеголовок.

Он подчеркнул, что одним из фундаментальных упущений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было отсутствие среди его участников КНР.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о необходимости привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями.

В начале февраля представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь напомнил, что власти КНР в настоящее время не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия.

"Ядерный потенциал Китая находится совершенно на ином уровне по сравнению с США и Россией. В данный период времени Китай не будет участвовать в переговорах о ядерном разоружении", - сказал он.

