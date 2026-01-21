Доля полисов е-ОСАГО в общем объеме проданных в 2025 году выросла на 6,5 п.п. до 73,5%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля электронных полисов ОСАГО в общем объеме проданных полисов "автогражданки" за 2025 год увеличилась на 6,5 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и составила 73,5%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Всего в 2025 году было продано автостраховщиками 39,9 млн полисов e-ОСАГО, на 33,6% больше, чем годом ранее. В 2024 году было реализовано 29,9 млн таких полисов.

В топ-10 регионов-лидеров по продаже полисов е-ОСАГО, согласно данным РСА за год, вошли: Москва (4,2 млн полисов, 10,5% всех продаж электронных полисов ОСАГО в России), Московская область (2,7 млн, 6,9%), Краснодарский край (2,1 млн, 5,1%), Санкт-Петербург (1,8 млн, 4,4%), Свердловская область (1,3 млн, 3,4%), Челябинская область (1,1 млн, 2,8%), Татарстан (1,1 млн, 2,8%), Башкортостан (1 млн, 2,5%), Ростовская область (990 тыс., 2,5%), Самарская область (941 тыс., 2,4%).

Меньше всего полисов электронного ОСАГО в 2025 году было оформлено за прошлый год в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Ингушетии.

Наиболее активно граждане покупали полисы е-ОСАГО в третьем и четвертом кварталах 2025 года.

"По итогам 2025 года мы наблюдаем рост продаж полисов электронного ОСАГО, что, безусловно, связано с простотой и скоростью их оформления через интернет, а также с продолжающимся трендом на цифровизацию, который и в 2026 году остается одним из приоритетных для страховщиков", - прокомментировал данные союза его президент Евгений Уфимцев, его слова приведены в сообщении союза.

По его мнению, "цифровые технологии делают взаимодействие клиента со страховщиком удобным и эффективным, а также более доступным, что особенно важно для граждан отдаленных регионов".

Он напомнил, что автовладельцам страны "сейчас доступны не только покупка полиса ОСАГО онлайн, но и электронное урегулирование убытков по ОСАГО".

С 2025 года все страховые компании принимают заявления на выплаты по ОСАГО в электронном виде в личных кабинетах страхователей прямо на сайте страховщика или в мобильных приложениях.