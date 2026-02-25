Поиск

Мишустин выступит с ежегодным отчетом работы правительства в Госдуме в среду

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства.

Начало мероприятия по традиции запланировано на 12 часов по московскому времени.

В предшествовавшие отчету недели глава правительства встретился с руководством всех думских фракций, а накануне побеседовал с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и провел совещание с вице-премьерами по подготовке отчета.

На совещании Мишустин заявил, что кабинет министров должен будет дать подробные ответы на вопросы депутатов, а также проработать выдвинутые ими на встречах с руководством фракций вопросы.

В свою очередь, Володин на встрече с премьером выразил удовлетворение конструктивными отношениями, выстроенными между правительством и Думой, которые позволяют решать даже самые острые вопросы.

Ранее Володин заявлял, что Дума в преддверии отчета собирала вопросы к правительству от граждан, и наиболее актуальными темами стали состояние жилищно-коммунального хозяйства и рост тарифов, поддержка семей с детьми, а также проблема миграции.

В начале февраля пресс-служба Госдумы сообщила, что в рамках подготовки к отчету в правительство были направлены 186 вопросов. Регламент предусматривает, что ответы на них будут предоставлены депутатам в письменном виде.

Со своей стороны Мишустин отметил, что на его встречах с руководством фракций депутаты озвучили множество новых предложений. Ранее он также заявлял, что в ходе отчета доложит о конкретных шагах по достижению национальных целей развития.

