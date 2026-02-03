Володин заявил, что у россиян больше всего вопросов к правительству по теме ЖКХ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Больше всего вопросов к правительству граждане России задают по теме ЖКХ и благоустройства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"За неделю от вас поступило 2837 вопросов правительству Российской Федерации", - написал он в мессенджере, проанализировав "обратную связь" с подписчиками.

По его словам, наиболее волнующие темы: ЖКХ и благоустройство - 12,4%; поддержка семей с детьми - 10,5%; миграция - 9,4%; поддержка участников СВО - 9,1%; образование - 7,8%; безопасность - 6,8%; здравоохранение - 6,4%; транспорт и дороги - 5,8%; экономика - 5,8%; социальное обеспечение пенсионеров и инвалидов - 1,8%.

"Ваши сообщения анализируются. Они станут предметом нашего диалога с правительством, который состоится в формате отчета в конце февраля", - написал также Володин.