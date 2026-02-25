Отряд кораблей Тихоокеанского флота начал форсирование Малаккского пролива

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" приступил к форсированию Малаккского пролива, сообщила пресс-служба ТОФ в среду.

"Ранее в Корейском проливе экипажи корветов "Совершенный", "Резкий" и танкера "Печенга" провели ритуал отдания воинских почестей морякам российского флота, погибшим в Цусимском сражении. В знак памяти о героях на воду был спущен венок, а на кораблях была объявлена минута молчания", - говорится в сообщении.

В Южно-Китайском море корветы "Совершенный" и "Резкий" пополнили запасы топлива на ходу кильватерным способом от среднего морского танкера "Печенга".

Отряд кораблей вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В рамках поставленных задач корабли проведут в АТР ряд учений и совершат деловые заходы в порты дружественных стран.