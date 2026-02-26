В Индии завершилось учение "МИЛАН-2026" с участием фрегата "Маршал Шапошников"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Индии завершилось международное военно-морское учение "МИЛАН-2026", в котором ВМФ России представлял экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Российские военные моряки совместно с кораблями стран-участниц международного военно-морского учения "МИЛАН-2026" в течение пяти дней отрабатывали в Бенгальском заливе элементы совместного маневрирования, ведения морского боя с выполнением стрельб из корабельных артустановок по морским и воздушным целям, вели противолодочные действия в составе отрядов кораблей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что корабли поэтапно форсировали районы с минной опасностью, освобождали условно захваченное судно и проводили досмотровые операции в ходе отработки мероприятий по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

Особое внимание в рамках учения уделялось поисково-спасательному обеспечению и совместным действиям при спасении терпящих бедствие в море.

Церемония закрытия учения "МИЛАН-2026" и подведение его итогов состоялись на борту индийского авианосца "Викрант", сообщает пресс-служба.

В учении "МИЛАН-2026" принимали участие представители ВМС около 70 государств. Российскую делегацию возглавлял главком ВМФ Александр Моисеев.

Учение "МИЛАН" проводится с 1995 года в Индии с периодичностью один раз в два года.

По официальным данным, после проведенной несколько лет назад модернизации фрегат "Маршал Шапошников" (в прошлом - большой противолодочный корабль) оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".