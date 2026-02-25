Поиск

ВС РФ 10 марта рассмотрит жалобу Каменщика на передачу "Домодедово" государству

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ назначил на март рассмотрение кассационной жалобы экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству.

"Верховный суд РФ 10 марта рассмотрит кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о признании недействительными сделок в отношении отчуждения долей (акций) компаний, входящих в группу компаний Домодедово, и применения последствий недействительности сделок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства группы компаний, управляющих "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта – Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

Позже прошли приватизационные торги по продаже "Домодедово". Победителем стала структура аэропорта "Шереметьево" – ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб.

ВС РФ Домодедово Дмитрий Каменщик
