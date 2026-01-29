Поиск

Минтранс ждет от нового собственника решения проблем "Домодедово" "в обозримой перспективе"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ удовлетворен результатами торгов по продаже "Домодедово", рассчитывает, что с приходом нового собственника будут устранены "накопившиеся трудности" с инфраструктурой аэропорта, сообщили в пресс-службе Минтранса.

"Домодедово" на сегодняшний день - это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития. Рассчитываем, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта", - сообщил представитель ведомства журналистам.

Минтранс и Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца "в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей", добавил он.

Победителем торгов по продаже группы компаний "Домодедово", состоявшихся ранее в четверг, стала структура аэропорта "Шереметьево" – ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона – с понижением начальной цены (132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения – 10%. Как сообщалось, помимо "Шереметьево" в торгах планировал участвовать другой аэропорт столичного авиаузла – "Внуково".

S7, будучи крупнейшим базовым перевозчиком "Домодедово", "уверен в тесном и конструктивном взаимодействии с новым владельцем", сообщила "Интерфаксу" представитель компании. "S7 Airlines подтверждает долгосрочные планы по развитию перевозок через "Домодедово". Авиакомпания продолжит инвестировать в развитие своей маршрутной сети, а также в укрепление собственной технической базы на этой ключевой для нас площадке", - сказала она.

Представитель "Уральских авиалиний" заявила, что компания "крайне заинтересована в возрождении былой славы" "Домодедово" вместе с новым собственником. "У аэропорта действительно хорошие перспективы, и мы готовы вместе реализовывать совместные проекты", - сказала она агентству.

