В Калуге снегом продавило крыши двух многоквартирных домов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Калуге под тяжестью снега просели крыши в двух многоквартирных домах, обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии города.

В доме 96 на Грабцевском шоссе в квартирах никто не проживал, зарегистрированным в доме жильцам предложили переселение в маневренный жилой фонд, они отказались, сообщили чиновники. Жильцы дома 28 на Линейной улице также отказались переселяться в маневренный жилой фонд.

Управляющая компания чинит крыши.