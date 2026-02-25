Поиск

Всех постояльцев прокопьевского интерната выписали из больниц после вспышки инфекции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Все постояльцы Прокопьевского психоневрологического интерната, которых перевели в больницы госпитализированные после массовой вспышки инфекции в январе, завершили лечение.

"Все пациенты выписаны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения Кузбасса.

В январе в интернате произошло массовое заболевание вирусной инфекцией. Позже выяснилось, что умерли девять человек. Более 50 человек были госпитализированы в больницы региона.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как считает следствие, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции.

Суд приостановил работу интерната из-за выявленных нарушений.

Прокопьевск Кузбасс Минздрав Кемеровская область
