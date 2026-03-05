Роспотребнадзор снял карантин в интернате на Кузбассе, где погибли девять постояльцев

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Карантин, введенный в Прокопьевском психоневрологическом интернате (Кемеровская область) после гибели девяти постояльцев, снят, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора Кузбасса в четверг.

"Карантин снят, новых заболевших нет", - сказал собеседник агентства.

Карантин был введен 24 января, сообщила министр труда и социальной политики Кузбасса Наталья Чайка на заседании общественного совета.

В январе в интернате в Прокопьевске произошло массовое заболевание постояльцев вирусной инфекцией. Позже выяснилось, что девять человек скончались.

С 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, они были госпитализированы.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований".