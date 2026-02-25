Минобороны РФ заявило о контроле над селом Графское в Харьковской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Графское в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток военнослужащими группировки уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США.

Согласно сообщению Минобороны, в Харьковской области силами группировки нанесено поражение подразделениям восьми украинских бригад в районах Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшанов, Жовтневого, Мартового и Веселого.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье", - сказано в сообщении военного ведомства.

По информации министерства обороны, за сутки украинские потери составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.