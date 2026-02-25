Минобороны РФ заявило о наступлении группировки "Север"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия после установления контроля над селом Графское в Харьковской области получила возможность для дальнейшего наступления на юг, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Север", оттесняя противника, продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - проинформировало Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, операцию по взятию села Графское провели штурмовые группы 82-го мотострелкового полка группировки "Север" при активной поддержке артиллерии и войск беспилотных систем.