Поиск

Минобороны РФ заявило о наступлении группировки "Север"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия после установления контроля над селом Графское в Харьковской области получила возможность для дальнейшего наступления на юг, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Север", оттесняя противника, продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - проинформировало Минобороны РФ.

По информации Минобороны РФ, операцию по взятию села Графское провели штурмовые группы 82-го мотострелкового полка группировки "Север" при активной поддержке артиллерии и войск беспилотных систем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

 Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

 Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8501 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });