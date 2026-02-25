В Минэкономразвития высказались против "фронтального" ввода экспортных пошлин на рыбу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы Минэкономразвития Михаил Каминский высказался против "фронтального введения" экспортных пошлин на всю рыбную продукцию. Ранее в этот день руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в Совете Федерации заявил, что его ведомство по-прежнему выступает против введения экспортных пошлин на рыбу.

"Наше мнение - фронтально введение экспортных пошлин на всю номенклатуру рыбной продукции в настоящее время нецелесообразно. По поручению президента вопрос прорабатывается. Вместо введения фронтальных пошлин возможно целесообразно рассмотреть отдельные позиции экспортной номенклатуры в неких высокорентабельных сегментах", - сказал Каминский.

Он обратил внимание, что в 2025 году снизился и вылов рыбы в России, и производство рыбной продукции. При этом экспорт вырос на 3% по сравнению с 2024 годом - до 1,75 млн тонн. Но это все еще ниже показателей 2023 года. "Потенциал к дальнейшему росту есть, - сказал замминистра. - Вместе с тем видим, что растет импорт. Причем раньше так стремительно (рост - ИФ) не наблюдался - плюс 4% к предыдущему году".

"Рынки отдавать нельзя, есть потенциал для того, чтобы вернуться к цифрам экспорта предыдущих лет", - подчеркнул замминистра.

"Рынки отдавать нельзя. Вот с этого надо начинать выступление, особенно в нынешних условиях. Это позиция Совета Федерации", - заявил председательствующий на совещании первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Он обратил внимание на то, что в поручении президента речь идет о проработке вопроса именно о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды биоресурсов. "То есть надо глубоко проработать, а потом доложить", - сказал он.

Вопрос о введении экспортных пошлин на рыбу обсуждается давно. Осенью 2025 года президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности введения экспортных пошлин на основные виды биоресурсов, чтобы стимулировать производствао отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.

В декабре против введения экспортных пошлин на рыбу выступил Рыбный союз.

"По экспортным пошлинам наша позиция остается неизменной: мы выступаем против введения экспортных пошлин. В такой экономической ситуации, конечно, любые нововведения экономического характера, которые ухудшают ситуацию в отрасли, мы считаем неправильными, - заявил 25 февраля в Совфеде руководитель Росрыболовства Шестаков. - Сейчас не то время, когда к рыбакам надо предъявлять повышенный экономический интерес".

"Ведомство готовит точечные предложения по стимулированию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, как того требует поручение президента", - сообщило Росрыболовство.