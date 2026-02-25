Поиск

В Думе призвали кабмин остановить необоснованный рост тарифов ЖКХ в ряде регионов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале дискуссии по отчету правительства задал два вопроса, интересующие всех депутатов: о росте тарифов ЖКХ и ситуации с "Почтой России".

"Первый вопрос - это тема, связанная с ростом тарифов. Мы видим, что в регионах по-разному к этому относятся, причем, понимая, что это компетенция и ответственность регионов, это их полномочия, но вместе с этим в одних регионах придерживаются федеральных рекомендаций, решений, которые приняты, в том числе правительством, в других - региональные энергетические комиссии, органы власти необоснованно повышают тарифы в первую очередь на тепло", - сказал Володин на заседании в среду.

Он отметил, что депутаты "не могут не реагировать и стоять в стороне от этого" и считают правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, "связанные с тарифообразованием, и вообще взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим, пошла не туда".

"Вторая тема, которую хочется обозначить, - это вопрос, связанный с судьбой "Почты России". Мы этот вопрос обсуждали с правительством, сейчас выходим на создание совместной рабочей группы. Ситуация в "Почте России" критична. Низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе. Мы считаем, что правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать все для того, чтобы спасти "Почту России", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что два этих вопроса задают "все депутаты Государственной думы, считая их важность и актуальность именно как вопросов общего характера, объединяющих нас всех".

В Госдуме в среду председатель правительства Михаил Мишустин представляет ежегодный отчет о работе кабмина за 2025 год.

