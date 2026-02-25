Правительство в 2025 году направило в АПК дополнительно 133 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Агропромышленный комплекс России в 2025 году в рамках господдержки дополнительно получил 133 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Оказываем селу постоянную системную поддержку. Следим за ситуацией в отрасли. Надо если - выделяем дополнительные ресурсы. В частности, в 2025 году это плюс 133 млрд рублей к 532 млрд рублей, которые были заложены. Это колоссальные средства, то, что может позволить себе государство", - сказал он.

По его словам, на 2026 год предусмотрено 542 млрд рублей. "Но мы будем исходить из задач отрасли <...>. Мы не ошибались в тех инвестициях, которые планировали, они дали результаты колоссальные", - заявил он.

Премьер-министр напомнил, что в 2025 году рост сельхозпроизводства составил 5%, в частности в растениеводстве - 9%. "Сбор зерна - третий за всю историю страны: 142 млн тонн (с новыми регионами - ИФ). За последние семь лет сбор зерна ежегодно превышает 120 млн тонн. Это же замечательный результат", - считает он.