МИД заявил, что РФ даст жесткий отпор попыткам предоставить Киеву ядерное оружие

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Любые шаги по содействию Украине в обретении военного ядерного потенциала получат со стороны России жесткий отпор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - говорится в комментарии Захаровой в связи с информацией о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.

Представитель МИД подчеркнула: "В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстёгивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях".

Захарова заявила, что "свои опасные планы Лондон и Париж вынашивают фактически в преддверии Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель этого года". "Убеждены, что государства-участники должны будут уделить самое серьёзное внимание данному вопиющему сюжету как имеющему непосредственное отношение к функционированию режима Договора и сохранению его целостности", - указала Захарова.

Она добавила, что Москва "незамедлительно развернула активную работу по данному сюжету на профильных многосторонних площадках в целях стимулирования их участников и руководства соответствующих международных организаций к тому, чтобы образумить британские и французские власти". "Последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России", - заключила представитель МИД РФ.

Ранее во вторник Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорилось в сообщении пресс-бюро ведомства.

