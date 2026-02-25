Поиск

Песков надеется, что публикация планов Запада передать ядерное оружие Киеву помешает их реализации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что публикация разведданных о планах западных стран передать Киеву ядерное оружие станет препятствием на пути реализации этих намерений.

"Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных всё-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов", - заявил Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Комментируя реакцию западных стран, отрицающих намерение передать Киеву ядерное оружие, Песков заметил, что было бы странно ждать от европейских стран, что они хором подтвердят такие планы.

"Но, конечно, для нас здесь главное - это те данные, которыми располагают наши специальные службы, это не голословные данные. И, учитывая опыт всего, что имело место до сих пор, можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорилось в сообщении пресс-бюро ведомства.

