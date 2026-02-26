На юге Сахалина сошел с рельсов локомотив грузового поезда

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Холмском районе на юге Сахалина утром в четверг без опрокидывания, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

"Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск - Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда №3515 без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для проведения аварийно-восстановительных работ на место происшествия направлена бригада РЖД из Южно-Сахалинска в количестве 10 человек, а также две единицы техники.

На время устранения последствий аварии отменены пригородные поезда сообщением Чехов - Холмск - Чехов. Для перевозки пассажиров выделен дополнительный автобус, он уже доставил 11 пассажиров из поселка Чехов Холмского района в город Холмск.

Движение поездов на участке Холмск - Чехов планируют возобновить днем в четверг, сообщает пресс-служба.