Хинштейн сообщил о 23 БПЛА, сбитых за сутки над Курской областью

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 23 дронах, сбитых над регионом за прошедшие сутки - с 9 утра 25 февраля до 7 утра 26 февраля.

По отселенным районам 26 раз была применена артиллерия. Один раз беспилотник атаковал территорию региона с помощью сброса взрывного устройства, добавил он.

25 февраля в результате атаки дрона в селе Марково Глушковского района погиб 62-летний мужчина и пострадал 33-летний.