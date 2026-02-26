Минздрав предложил сделать Анапу курортом федерального значения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Анапу планируют наделить статусом курорта федерального значения, соответствующий проект опубликован на портале правовых актов.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 981 860 гектаров курортом федерального значения Анапа в границах территории", - говорится в тексте проекта.

Как отмечается в паспорте проекта, такую инициативу предложил Минздрав.

Проект проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу. Также потребуется согласование инициативы с другими ведомствами.

Курорт федерального значения - это территория с уникальными лечебными природными ресурсами (климат, минеральные воды, грязи), которая охраняется, управляется федеральными органами власти и финансируется из федерального бюджета. Статус обеспечивает строгие зоны санитарной охраны и развитие инфраструктуры на государственном уровне.