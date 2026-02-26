Дума увеличила до года срок давности за показ фильмов без прокатного удостоверения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон об увеличении срока давности до одного года для привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения.

Изменения позволят должностным лицам территориальных органов Минкультуры проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, запрашивать необходимые документы и истребовать сведения для установления лиц, непосредственно выступивших в качестве демонстраторов и осуществивших показы фильмов без прокатных удостоверений, сбор показаний специальных технических средств, используемых для кинопоказов, отмечается в пояснительной записке к документу.

Как показывает практика работы Минкультуры в рамках статьи 14.58 КоАП, сотрудникам министерства часто не хватает поступивших сведений и времени (двое суток с момента выявления правонарушения) для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу.

Закон также даст должностным лицам Минкультуры возможность проводить административное расследование, что позволит им более эффективно исполнять возложенные полномочия.

Дела об административном правонарушении рассматривают судьи, которые сейчас из-за некачественной доказательной базы возвращают материалы Минкульту на доработку, принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исходя из практики работы территориальных органов Минкультуры, с учетом сроков поступления материалов и необходимого времени на проведение процессуальных действий, фактически документы поступают на рассмотрение суда по истечении более чем 60 дней с момента кинопоказа.

Таким образом, действующих на данный момент сроков, в течение которых необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении и привлечь нарушителей к ответственности, недостаточно, что негативно сказывается на собираемости штрафов, указывается в пояснительной записке.