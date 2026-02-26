Поиск

Дума увеличила до года срок давности за показ фильмов без прокатного удостоверения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон об увеличении срока давности до одного года для привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения.

Изменения позволят должностным лицам территориальных органов Минкультуры проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, запрашивать необходимые документы и истребовать сведения для установления лиц, непосредственно выступивших в качестве демонстраторов и осуществивших показы фильмов без прокатных удостоверений, сбор показаний специальных технических средств, используемых для кинопоказов, отмечается в пояснительной записке к документу.

Как показывает практика работы Минкультуры в рамках статьи 14.58 КоАП, сотрудникам министерства часто не хватает поступивших сведений и времени (двое суток с момента выявления правонарушения) для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу.

Закон также даст должностным лицам Минкультуры возможность проводить административное расследование, что позволит им более эффективно исполнять возложенные полномочия.

Дела об административном правонарушении рассматривают судьи, которые сейчас из-за некачественной доказательной базы возвращают материалы Минкульту на доработку, принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Исходя из практики работы территориальных органов Минкультуры, с учетом сроков поступления материалов и необходимого времени на проведение процессуальных действий, фактически документы поступают на рассмотрение суда по истечении более чем 60 дней с момента кинопоказа.

Таким образом, действующих на данный момент сроков, в течение которых необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении и привлечь нарушителей к ответственности, недостаточно, что негативно сказывается на собираемости штрафов, указывается в пояснительной записке.

Минкультуры КоАП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2025 году за уклонение от уплаты штрафов въезд в Россию закрыли 42 тысячам иностранцев

Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

 Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

 Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Дума приняла обращение в связи с данными о подготовке поставок Киеву ядерного оружия

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге

В Белгороде почти 10 тыс. абонентов остались без света из-за энергосбоя

Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

 Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8513 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });