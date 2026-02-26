Поиск

Принят закон о снижении штрафов за перевозку пассажиров такси без страховки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о соразмерности административного наказания таксистов за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

Согласно закону, перевозка пассажиров и багажа перевозчиком легковым такси, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 40 тысяч рублей.

Сейчас, согласно соответствующей статье 11.31 КоАП, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В РоссииКомитет ГД одобрил снижение штрафов за перевозку пассажиров такси без страховкиЧитать подробнее

По словам автора соответствующей инициативы, депутата Госдумы Игоря Игошина согласно действующему с 1 сентября 2024 года закону таксисты подпали под штрафы, изначально предназначенные для гораздо более дорогостоящих перевозок - воздушных, морских, железнодорожных. И за отсутствие ОСГОП сегодня им грозит штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц.

При этом среднегодовой доход авиаперевозчиков несравним с доходами перевозчиков в сфере такси - сотни миллиардов рублей против нескольких миллионов.

Он отметил, что в связи с этим вносятся изменения, в соответствии с которыми штраф за отсутствие ОСГОП для граждан составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей, для юридических лиц - 40 тысяч рублей.

По мнению депутата, "это разумное решение, учитывая, что отсутствие страховки никак не нарушает права пассажиров - при аварии перевозчик в любом случае несет ответственность за причиненный пассажиру вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при заключении договора ОСГОП".

"Наказание и штрафы для бизнеса должны быть соразмерными правонарушению и не грозить ему полным уничтожением. Ведь именно малые и средние предприниматели создают рабочие места и формируют здоровую деловую среду, являясь одной из ключевых опор экономики государства", - сказал журналистам Игошин.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2025 году за уклонение от уплаты штрафов въезд в Россию закрыли 42 тысячам иностранцев

Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

 Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

 Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Дума приняла обращение в связи с данными о подготовке поставок Киеву ядерного оружия

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге

В Белгороде почти 10 тыс. абонентов остались без света из-за энергосбоя

Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

 Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8513 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });