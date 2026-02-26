Поиск

МИД заявил о стремлении РФ к решению всех вопросов вокруг крушения самолета AZAL

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Москва нацелена на урегулирование всех вопросов вокруг крушения самолёта авиакомпании AZAL, произошедшего в декабре 2024 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С азербайджанской стороны имеется взаимопонимание о том, что двусторонние контакты высокого уровня по данной теме в ближайшее время будут продолжены", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что РФ должна выполнить свои обещания в связи с авиакатастрофой.

"Нацелены полностью урегулировать все остающиеся вопросы", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Она добавила, что РФ "последовательно работает над выполнением всех достигнутых договорённостей, о чём регулярно информирует азербайджанских партнёров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств".

"Мы обращаем внимание азербайджанских партнёров на необходимость скорейшего освобождения и возвращения домой российских граждан, которые были арестованы в период с 30 июня по 1 июля прошлого года в Баку. Мы считаем, безусловно, актуальным оздоровление информационного фона вокруг российско-азербайджанских отношений", - заключила Захарова. Она отметила, что эти шаги "помогли бы дальнейшему продуктивному диалогу".

Крушение самолета AZAL

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолёта, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолёт направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, самолет потерпел крушение.

9 октября 2025 года в Душанбе состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщалось, в ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.

На следующий день Путин сказал на пресс-конференции, что сейчас следствие по делу о крушении азербайджанского самолета завершается. "В целом, всё понятно, есть какие-то ещё, может быть детали, тонкости, которые есть, специалисты должны оформить соответствующим образом", - сказал Путин.

Хроника 25 декабря 2024 года – 26 февраля 2026 года Авиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Мария Захарова МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин подготовит предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

 Кабмин подготовит предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Петербурженка попала в больницу после падения на нее наледи

 Петербурженка попала в больницу после падения на нее наледи

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

 Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

 Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2025 год 50% прибыли

Руководство РФ выступает за размещение национальных станций России и КНР на разных орбитах
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });