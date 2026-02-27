Поиск

Почти 60 тыс. белгородцев остались без света после ракетного обстрела

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 60 тысяч человек остались без электричества после массированного ракетного обстрела по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества. Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале в пятницу.

Он добавил, что полностью перевести Белгородскую агломерацию на резервную генерацию физически невозможно, несмотря на наличие большого запаса резервных мощностей в регионе.

По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, в результате ракетной атаки в городе повреждено остекление четырех квартир в трех многоквартирных домах. В двух частных домах пострадали крыши и окна. Также осколками посечены четыре автомобиля.

Кроме того, в областном центре фиксируются сбои в работе светофоров

Как сообщалось, в ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет. В результате атаки были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Белгород Вячеслав Гладков
