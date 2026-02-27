Гладков сообщил, что по Белгороду за ночь было выпущено 12 ракет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности ночного ракетного обстрела областного центра со стороны ВСУ в пятницу: есть повреждения в жилом секторе, также поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.

"Белгород подвергся обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, остекление в четырех квартирах трех многоквартирных домов, четыре частных дома, шесть легковых автомобилей и хозобъект", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Почти 60 тыс. жителей остались без электричества.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 153 украинских беспилотников.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов региона. Три человека пострадали. Повреждены 18 частных жилых домов и четыре квартиры в многоквартирных домах, 24 легковых и грузовых автомобиля, два из которых сгорели, коммерческий объект, предприятие, объекты энергетической инфраструктуры, две ЛЭП, хозобъект, гараж, надворные и хозпостройки.