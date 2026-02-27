ВС РФ за неделю нанесли два массированных и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли два массированных и шесть групповых ударов по целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

Удары были нанесены с 21 по 27 февраля "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", заявили в ведомстве. В результате были "поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", говорится в сообщении Минобороны.

Этими ударами уничтожались также места производства, хранения, предполётной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, добавили в министерстве.



