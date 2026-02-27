Песков подтвердил подготовку к визиту в Россию премьер-министра Пакистана

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Готовится визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию, о точных датах будет объявлено позднее, сообщил президента России Дмитрий Песков.

Ранее 27 февраля глава комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед, выступая на медиафоруме "Москва - Исламабад", заявил, что визит Шарифа в Москву состоится на следующей неделе.

"Да, такие контакты, действительно, готовятся", - сказал на брифинге Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли этот визит в период с 3 по 5 марта, он отметил: "Мы по точным датам дадим информацию чуть позже, как мы это делаем обычно".