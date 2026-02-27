Путин поручил повысить эффективность гражданского госзаказа на беспилотники

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству повысить эффективность механизма государственного гражданского заказа на беспилотные автономные системы (БАС) "с учетом необходимости наращивания использования" таких систем.

Это одно из поручений, сформулированных после совещания по вопросам развития БАС 16 января.

Как сообщалось, "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2025 году поставила в рамках гражданского госзаказа 465 авиабеспилотников, что соответствует плану, но почти в шесть раз меньше, чем было поставлено годом ранее. Дроны переданы 79 заказчикам - 14 федеральным органам исполнительной власти и 65 региональным, уточняли в ГТЛК. Общая стоимость техники превысила 1 млрд рублей (против 6,48 млрд рублей годом ранее). Клиентам поставлялись БАС от восьми отечественных производителей.

Среди других поручений президента - рассмотреть вопросы об устранении избыточных требований: связанных с госрегистрацией дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг и регистрацией прав на них, а также с наличием у операторов БАС сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд. Вместе с тем необходимо определить перечень коммерческих авиационных работ, выполняемых с применением БАС, не требующих получения такого сертификата.

Кроме того, поручено рассмотреть вопросы об установлении экспериментальных правовых режимов для использования БАС на дорогах общего пользования и тротуарах в целях оказания услуг в сферах логистики (включая доставку на конечном отрезке маршрута - "последней миле") и жилищно-коммунального хозяйства, а также для выполнения работ на территориях аэропортов, включая перевозку багажа и иных грузов.

Доклад о ходе выполнения поручений в Кремле ждут до 30 апреля 2026 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.