Совбез РФ обеспокоен эскалацией на афгано-пакистанской границе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет безопасности России выразил обеспокоенность эскалацией на афгано-пакистанской границе, призывает стороны к скорейшему разрешению ситуации политико-дипломатическим путем, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в пятницу.

"Обеспокоены опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе. Призываем стороны к скорейшему разрешению имеющихся противоречий политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

"Данный виток напряженности стал следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ", - заявили в пресс-службе.

"Сегодня, в условиях, когда англичане пытаются создавать новые разделительные линии в мире, имперским амбициям Лондона необходимо положить конец", - сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытого противостояния между сторонами.

26 февраля афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. Так, в воскресенье Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, по его данным, погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.