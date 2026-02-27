Поиск

Совбез РФ обеспокоен эскалацией на афгано-пакистанской границе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет безопасности России выразил обеспокоенность эскалацией на афгано-пакистанской границе, призывает стороны к скорейшему разрешению ситуации политико-дипломатическим путем, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в пятницу.

"Обеспокоены опасной эскалацией на афгано-пакистанской границе. Призываем стороны к скорейшему разрешению имеющихся противоречий политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

"Данный виток напряженности стал следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ", - заявили в пресс-службе.

"Сегодня, в условиях, когда англичане пытаются создавать новые разделительные линии в мире, имперским амбициям Лондона необходимо положить конец", - сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытого противостояния между сторонами.

26 февраля афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на его недавние авиаудары. Так, в воскресенье Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, по его данным, погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Совбез РФ Пакистан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья

Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью

Песков не в курсе происшествия с дроном в Швеции

Глава Кубани попросил исключить несколько пляжей Анапы из зоны ЧС

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });