Поиск

Пакистанские власти заявили о столкновениях на границе с Афганистаном

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, пакистанские силы безопасности приняли ответные меры, сообщает в четверг Dawn.

"После того, как афганские талибы просчитались и без повода открыли огонь на ряде участков афгано-пакистанской границы в провинции Хайбер-Пахтунхва, пакистанские силы безопасности дали незамедлительный и эффективный ответ на эти удары", - приводит издание заявление пакистанского министерства информации.

В ведомстве отметили, что афганская сторона понесла существенные потери в живой силе и технике.

Dawn напоминает, что столкновения начались менее чем через неделю после того, как Пакистан ночью нанес удары по лагерям и укрытиям враждебных сил в афганских провинциях Нангархар и Пактика.

Ранее в четверг афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на недавние авиаудары с пакистанской стороны. Так, в воскресенье Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, заявив, что погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы группировок пакистанского движения "Талибан", известного как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана".

Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Пакистан Афганистан граница столкновения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"

Хиллари Клинтон в конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

 Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8515 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });