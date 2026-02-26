Пакистанские власти заявили о столкновениях на границе с Афганистаном

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Исламабаде заявили, что силы движения "Талибан" открыли огонь на границе Пакистана и Афганистана, пакистанские силы безопасности приняли ответные меры, сообщает в четверг Dawn.

"После того, как афганские талибы просчитались и без повода открыли огонь на ряде участков афгано-пакистанской границы в провинции Хайбер-Пахтунхва, пакистанские силы безопасности дали незамедлительный и эффективный ответ на эти удары", - приводит издание заявление пакистанского министерства информации.

В ведомстве отметили, что афганская сторона понесла существенные потери в живой силе и технике.

Dawn напоминает, что столкновения начались менее чем через неделю после того, как Пакистан ночью нанес удары по лагерям и укрытиям враждебных сил в афганских провинциях Нангархар и Пактика.

Ранее в четверг афганское командование сообщило, что нанесло удары по Пакистану в ответ на недавние авиаудары с пакистанской стороны. Так, в воскресенье Исламабад атаковал приграничные районы Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, заявив, что погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы группировок пакистанского движения "Талибан", известного как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана".

Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.