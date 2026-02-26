Поиск

Афганские военные сообщили об ударах по Пакистану в ответ на недавние авиаудары

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В командовании Афганистана заявили, что ответили на недавние пакистанские авиаудары, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-службу афганского военного корпуса.

"В четверг вечером начались ожесточенные столкновения в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими военными по провинциям Нангархар и Пактия", - информирует агентство.

AP напоминает, что в воскресенье Исламабад нанес удары по приграничным районам Афганистана. По словам пакистанских официальных лиц, были уничтожены по меньшей мере 70 членов вооруженных группировок. Кабул отверг это заявление, указав, что погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

В МИД Пакистана в четверг заявили, что атаковали границу "для обеспечения безопасности пакистанских граждан и предотвращения террористических атак".

"Мы проявили максимальную осторожность, чтобы не причинить вреда мирным жителям", - приводит газета Dawn слова представителя пакистанского МИД Тахира Андраби.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы группировок пакистанского движения "Талибан", известного как "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ)", союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана".

Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

19 октября Пакистан и Афганистан подписали соглашение о прекращении огня, затем состоялись три раунда переговоров. Однако договориться о мире сторонам не удалось.

