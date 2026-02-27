Аэропорты Ижевска и Перми временно не обслуживают рейсы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска временно приостановил обслуживание авиарейсов, сообщается в приложении МЧС России.

"На территории международного аэропорта Ижевска имени М.Т. Калашникова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен сигнал "Ковер". Радиус действия 100 км", - говорится в сообщении.

Также обслуживание рейсов приостановлено в аэропорту Перми (Большое Савино), сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Режимы "Ракетная опасность" в пятницу были объявлены в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что аэропорты Оренбурга, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар, Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск рейсов.