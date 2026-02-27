Введены ограничения для аэропортов Оренбурга и Ульяновска

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга и Ульяновска ("Баратаевка") остановили прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

После полудня по московскому времени такие же ограничения были введены для аэропортов Казани, Нижнекамска, Самары, Чебоксар, Саратова и Пензы.

МЧС сообщило, что режим ракетной опасности введен в восьми из 14 регионах Приволжского федерального округа: в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, а также в Пермском крае.