В Пензенской области отменили план "Ковер" отменен

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Пензенской области отменили план "Ковер" отменен и режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

"Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - добавил он.

Для аэропорта Пензы отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Режим ракетной опасности днем вводили в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае, Оренбургской и Свердловской областях.

Мельниченко тогда объявлял, что в регионе запущены звуковые сирены, речевое и смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

"При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании", - предупреждал он.