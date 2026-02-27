Поиск

В Пензенской области отменили план "Ковер" отменен

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Пензенской области отменили план "Ковер" отменен и режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

"Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - добавил он.

Для аэропорта Пензы отменили ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Режим ракетной опасности днем вводили в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае, Оренбургской и Свердловской областях.

Мельниченко тогда объявлял, что в регионе запущены звуковые сирены, речевое и смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

"При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании", - предупреждал он.

Олег Мельниченко Росавиация Пенза Пензенская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья

Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });